Нидерланды не исключают возможности размещения военного контингента на Украине

В Нидерландах заявили о проработке вопроса касательно возможности размещения военного контингента этой страны на территории Украины.

Об этом в эфире местного телеканала WNL заявил исполняющий обязанности министра иностранных дел королевства Давид ван Вил.

"Да, это и есть предмет обсуждения на ближайшие недели", - ответил чиновник на вопрос о возможности участия нидерландских военнослужащих в потенциальной военной миссии на Украине.

Гаага, по его словам, настаивает в первую очередь на так называемых военных гарантиях безопасности для Киева.

"Это прежде всего военные меры. Каким именно образом они будут реализованы, где будут размещены войска и каким будет вклад отдельных стран, пока прорабатывается", - сказал он.

Напомним, ранее премьер-министр Великобритании Кир Стармер в ходе выступления в палате общин британского парламента заявил о наличии у стран, входящих в так называемую "коалицию желающих", разработанных планов по укреплению обороны Украины и развертыванию своих войск на ее территории.