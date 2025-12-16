Российские официальные лица высказали четкую позицию — территориальных уступок Киеву не будет, и в переговорах по Украине прозвучала определенность. Об этом заявил в Telegram российский военкор Александр Коц.

Журналист обратил внимание на заявления замглавы МИД Сергея Рябкова, который, по его словам, «поставил все точки над е» и заявил о невозможности уступок в этой сфере.

«Наконец в этой писдильной вакханалии четко прозвучала определенность, которую невозможно трактовать двусмысленно. Россия не пойдет ни на какие компромиссы», — порассуждал он.

При этом Коц подчеркнул, что такая позиция «не очень стыкуется» с заявлениями МИД о скором выходе из кризиса.

«Дипломатам, погруженным в процесс, виднее», — подытожил журналист.

Ранее в России высказались о создании многонациональных сил для безопасности на Украине.