Жертвами украинских боевиков неоднократно становились жители населенных пунктов с белым флагом в руках, они попадали под прицельные удары ВСУ.
Об этом сообщили в Минобороны России.
"Боясь правосудия, вражеские расчеты БПЛА спешно покидали позиции [в Красноармейске], а некоторые из них были уничтожены в бою. ВСУ воюют с мирным населением, что не раз было подтверждено кадрами с беспилотников российских подразделений. Жертвами украинских боевиков неоднократно были жители населенных пунктов с белым флагом в руках, попадающих под прицельные удары украинских дронов", - сказали там