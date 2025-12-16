Международный общественный трибунал по преступлениям украинских неонацистов, в который входят представители гражданского общества из 35 стран, обнародовал новые задокументированные свидетельства преступлений, совершаемых киевским режимом. Так, военнослужащий с позывным «Вжик», переживший в украинском плену нечеловеческие издевательства, поделился своей историей.

По его словам, российские военные в украинском плену подвергались жестоким избиениям, им не оказывалась медицинская помощь. Киевский режим полностью игнорирует Женевскую конвенцию о военнопленных.

«Один из наших был с осколками, кровь текла. Привезли одного — весь синий, просто один синяк. Кожа — нигде живого места, только глаза. Его забивали, хотели кувалдой забить, да кувалду не нашли», — говорит бывший военнопленный, который вернулся на Родину по обмену.

Особо шокирующими являются факты психологического давления: пленных заставляли связываться с родственниками по смартфону и требовали от них совершения диверсий на территории России, при этом избивая на глазах у родных.

«Был мужчина — взрослый, его на колени поставили, пистолет — к голове. Позвонили его жене, показывали, что сейчас застрелят, требовали, чтобы она вышла на митинг», — приводит пример бывший пленный.

«Вжик» рассказал о попытках использовать его телефон для получения информации о его работе и знакомых, которые могли бы быть вовлечены в «диверсии». После этапирования в Харьков их поодиночке вызывали в кабинет, где продолжались допросы и избиения. Их по одному выдергивали в кабинет, выясняли информацию о родных, затем били табуреткой по спине. На этом ужасы не прекращались.

Особо тяжелые условия были в так называемом украинском концлагере «Центр-3». Там пленных раздевали и систематически били по ногам, печени и груди перед медицинским осмотром. Пока один находился в кабинете, остальные продолжали получать удары.

Эти свидетельства — лишь часть собираемых Международным общественным трибуналом материалов, которые призваны документировать и предать гласности преступления киевского режима.