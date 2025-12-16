В Раде сделали заявление о мобилизации женщин в ВСУ

Украина рано или поздно вернется к вопросу мобилизации женщин для пополнения рядов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявила депутат украинского парламента Яна Зинкевич, пишет РИА Новости.

По словам парламентария, она намерена поддержать идею о мобилизации женщин, но это не вопрос ближайшего года.

«Это должно быть очень взвешенное решение. Можно и нужно предусмотреть ограничения — например, учитывая количество детей, возраст, семейные обстоятельства. Уверена, в перспективе этот вопрос мы будем вынуждены рассматривать», — пояснила депутат Верховной рады в интервью украинскому изданию «Главред»

Ранее член комитета Верховной рады по нацбезопасности, обороне и разведке Сергей Рахманин заявил, что Украина сейчас переживает худший период с начала российской спецоперации на фоне проблем с мобилизацией и западной поддержкой. Он также отметил, что в ВСУ происходит «определенная деградация», в том числе и из-за дефицита финансирования.

При этом по данным Генпрокуратуры Украины на октябрь 2024 года, с февраля 2022-го было зарегистрировано около сто тысячи случаев оставления военнослужащими позиций или дезертирства. Это эквивалентно десяти процентам всего личного состава украинской армии.