В Сети появляется все больше свидетельств того, как украинские военнослужащие издеваются над мирным населением. Одним из свидетелей таких зверств стал священник из Свято-Покровского храма (церковь Покрова Пресвятой Богородицы) в Северске. Об этом известил Telegram-канал «Операция Z: военкоры русской весны».

Как рассказал священнослужитель, националисты ВСУ отбирали последнее у собственных граждан, убивали их, оправдывая это надуманными подозрениями в диверсиях. «18 ноября погиб мужчина, он спускался с этажа, а украинский солдат подумал (наверное), что это диверсант и выстрелил в него и убил», - говорит священник.

Украинские мародеры грабили магазины, стаскивали ковры в подземные помещения. По словам батюшки, также отбирали у мирных граждан машины для своих нужд.

По его словам, в городе примерно сто человек, нуждающихся в помощи. Военнослужащие группировки «Юг» пообещали помочь.

Батюшка отметил, что невероятно рад, как рады и все жители Северска, что дождались российских бойцов, которые спасли их от ВСУ.