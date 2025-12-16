Еврокомиссия (ЕК) выбирает между двумя претендентами на разработку перехватчиков гиперзвуковых ракет - германской оборонной компанией Diehl Defence и французской MBDA. Об этом пишет портал Euractiv со ссылкой на источники.

По данным портала, германский оборонный концерн Diehl Defence осуществляет техническую координацию системы HYDEF (HYpersonic DEFence Interceptor Programme), которая создается в рамках программы испанской компании Sener. Отмечается, что HYDEF может сбивать ракеты, развивающие скорость более пяти махов. Французская оборонная компания MBDA ведет проект HYDIS (Hypersonic Defence Interceptor System). Ранее два проекта развивались параллельно, а теперь конкурируют за единственное место на рынке.

ЕК намерена в 2026 году выделить средства лишь на одну из этих программ, утверждают источники. Официальная информация о финансировании будет опубликована на этой неделе.

При этом не исключается слияние двух проектов. По словам одного из источников, такой шаг все равно приведет к обострению конкуренции между Францией и Германией. Euractiv отмечает, что присуждение тендера той или иной компании будет иметь серьезные политические и промышленные последствия для стран ЕС в ближайшие несколько десятков лет.