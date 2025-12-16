Бойцы ВС РФ заняли восток и север Гуляйполя

Российские подразделения контролируют восточную и северную части города Гуляйполе. Об этом заявил в своем видеообзоре в Telegram-канале военный блогер Юрий Подоляка.

По его словам, об успехах российской армии в Запорожской области свидетельствуют «данные объективного контроля».

«Наши подразделения заняли не только восточную часть города, но и северную, а также в значительной степени южную. Бои идут уже в центральной части города, который мы охватываем также и с севера, и с юга», - пояснил он.

Блогер отметил, что «Гуляйполе противник теряет» и «в довольно обозримой перспективе».

Ранее командир штурмовой группы российских войск с позывным Красава заявил, что ВС РФ «сжимают клещи» вокруг Гуляйполя. А военный эксперт Юрий Кнутов высказал мнение, что город может перейти под контроль российских войск до наступления Нового года.