ВС РФ уничтожили на Украине объекты транспортной инфраструктуры, задействованные в интересах ВСУ, сообщили в Минобороны России.

Кроме того, уничтожены цеха по сборке и хранению ударных БПЛА, пункты временной дислокации подразделений вооруженных сил Украины и иностранных наемников в 154-х районах в зоне проведения СВО.

Вооруженные силы России задействовали в этой операции боевые самолеты, ударные беспилотники, ракеты и артиллерию, поделились подробностями в российском военном ведомстве.

Ранее сообщалось, что бойцы группировки «Запад» ВС РФ ликвидировали группу наемников из Колумбии под Купянском в Харьковской области.