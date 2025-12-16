Российские войска уничтожили редкую израильскую технику — радиолокационную станцию (РЛС) Rada Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом журналистам сообщили в Министерстве обороны России.

По информации оборонного ведомства, ВСУ лишились этой РЛС в Харьковской области. Известно, что ВСУ были обещаны поставки 16 таких станций, и несколько единиц уже были уничтожены российскими военными ранее.

Удар по станции нанесли бойцы группировки войск «Север». Также на этом направлении боевых действий ВСУ потеряли боевую машину реактивной системы залпового огня «Град».

Также в ходе брифинга Минобороны сообщило, что российские войска заняли Новоплатоновку в Харьковской области.