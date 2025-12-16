Глава Запорожья рассказал о последствиях атак ВСУ на регион

Вооруженные силы Украины (ВСУ) не менее 10 раз атаковали Запорожскую область. Под обстрел попали жилые дома, а также объекты гражданской инфраструктуры в трех муниципальных округах региона — Васильевском, Пологовском и Каменско-Днепровском, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Евгений Балицкий.

По его словам, в результате прилетов, три человека получили ранения, один из них получил травмы, не совместимые с жизнью. Балицкий уточнил, что аварийные бригады работают над восстановлением поврежденного электро- и газоснабжения в Каменке-Днепровской. Также специалисты оценивают масштаб разрушений в результате обстрела ВСУ.

14 декабря ВСУ ударили по энергетической инфраструктуре Запорожья, в результате чего был поврежден объект магистральных электрических сетей в северо-западной части региона. Из-за атак БПЛА без света остались более 29 тысяч абонентов. По информации Балицкого, по состоянию на 15 декабря, 1234 абонента по-прежнему остаются без электроснабжения в трех муниципальных округах региона, так как восстановительные работы осложняются опасностью атак беспилотников, а оборудование частично находится на заминированной территории, приближенной к линии фронта.