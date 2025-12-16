ВС России освободили населенный пункт Новоплатоновка в Харьковской области

В Минобороны России заявили, что российские войска освободили населённый пункт Новоплатоновка в Харьковской области.

Об этом говорится в сводке оборонного ведомства.

«Подразделения группировки войск «Запад» в результате активных действий освободили населённый пункт Новоплатоновка Харьковской области», — указывается в заявлении.

Ранее в Минобороны России сообщили, что российские войска освободили населённый пункт Варваровка в Запорожской области