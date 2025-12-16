Фронт Вооруженных сил Украины (ВСУ) начал трещать по швам в районе Гуляйполя.

Об этом рассказал военный блогер Юрий Подоляка в своем Telegram-канале.

«Гуляйполе — фронт ВСУ на реке Ганчур затрещал по всем швам. И надеюсь, он далее обрушится также как и в свое время обрушилась линия обороны противника на реке Янчур», — написал Подоляка.

Он добавил, что надеется на то, что обрушение произойдет до того, как украинские силы закончат оборудование следующей линии обороны на западном берегу реки Верхняя Терса.

Ранее Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» сообщил, что российские войска на Запорожском фронте продолжают штурм ключевого населенного пункта Гуляйполе, прорываясь с севера и востока в направлении кварталов.