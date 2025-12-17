Европу уличили в планах по эскалации конфликта в Черном море

Европа заинтересована в изменении характера конфликта вокруг Украины и давно планирует эскалацию в Черном море с использованием Киева. Об этом РИА Новости заявил турецкий публицист и политический обозреватель Ибрагим Карагюль.

Как утверждает собеседник агентства, развитие событий в Черном море, в том числе в районах, расположенных вблизи побережья Турции, может привести к качественному изменению конфликта между РФ и Украиной. По его мнению, речь может идти и о скрытых операциях с участием третьих стран.

«Уже давно известно, что Европа рассматривает Черное море как одно из ключевых направлений давления на Россию и планируют вовлечение Украины в этот процесс», — заявил Карагюль.

Ранее в Министерстве обороны Турции заявили о сбитом беспилотнике над Черным морем. Военные увидели «воздушную цель, приближающуюся к воздушному пространству» Турции, над морем и взяли ее под наблюдение при помощи самолета F-16.