ВСУ не смогли зайти в Купянск русским способом
Стремясь отбить Купянск, ВСУ копируют тактику инфильтрации, успешно примененную ВС РФ в Красноармейске.
Те же попытки незаметно завести в пригороды пехоту малыми группами и спрятать до накопления критической массы.
"Идея была неплохой, но реализация подкачала, у ВСУ не получается. Но пока Драпатый окончательно не убедится, что схема не работает, попытки будут предприниматься и украинскую пехоту продолжат здесь жечь", - пишет "Военная хроника".
Сейчас ВС РФ наблюдают постоянные попытки противника зайти в город пешком через кладбище. По мере появления украинские солдаты уничтожаются.
Южнее Купянска, в районе Купянска-Узлового ВСУ действуют активнее, здесь продолжаются встречные бои. При этом заметно, что интенсивность украинских атак снижается и здесь.
В целом попытка Киева вернуть Купянск явно забуксовала. Теперь главный вопрос в том, хватит ли у Драпатого ресурсов и задора на вторую попытку.
Ранее появились сообщения, что украинское командование собрало группировку из 2500 бойцов для контрнаступления на Купянск. В нее вошли подразделения нацгвардии, уголовники из батальона "Шквал" и наемники из Бразилии.