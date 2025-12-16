ВСУ не смогли зайти в Купянск русским способом

Стремясь отбить Купянск, ВСУ копируют тактику инфильтрации, успешно примененную ВС РФ в Красноармейске.

Те же попытки незаметно завести в пригороды пехоту малыми группами и спрятать до накопления критической массы.

"Идея была неплохой, но реализация подкачала, у ВСУ не получается. Но пока Драпатый окончательно не убедится, что схема не работает, попытки будут предприниматься и украинскую пехоту продолжат здесь жечь", - пишет "Военная хроника".

Сейчас ВС РФ наблюдают постоянные попытки противника зайти в город пешком через кладбище. По мере появления украинские солдаты уничтожаются.

Южнее Купянска, в районе Купянска-Узлового ВСУ действуют активнее, здесь продолжаются встречные бои. При этом заметно, что интенсивность украинских атак снижается и здесь.

Бунт в украинской армии: раскол командования ВСУ и продвижение в Запорожье

В целом попытка Киева вернуть Купянск явно забуксовала. Теперь главный вопрос в том, хватит ли у Драпатого ресурсов и задора на вторую попытку.

Ранее появились сообщения, что украинское командование собрало группировку из 2500 бойцов для контрнаступления на Купянск. В нее вошли подразделения нацгвардии, уголовники из батальона "Шквал" и наемники из Бразилии.