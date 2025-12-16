ВС РФ взяли в плен группу штурмовиков ВСУ

Российские военнослужащие взяли в плен штурмовиков 225-го полка Вооруженных сил Украины в районе Гуляйполя. Кадры с военнопленными опубликовал Telegram-канал «Воин DV».

По информации источников канала, атаки российских войск под Гуляйполем и сброс листовок с призывами сложить оружие способствуют сдаче в плен украинских военных.

«Даже у матерых зеков из 225 ошп не выдерживают нервы, и те пачками сдаются в плен», - отмечается в сообщении.

На кадрах, приведенных каналом, сдавшиеся в плен военные идут цепочкой по грязной дороге, а также рассказывают на камеру о своих действиях.

Ранее командир штурмовой группы российских войск с позывным Красава заявил, что ВС РФ «сжимают клещи» вокруг Гуляйполя. По его словам, на ряде участков расстояние до города не превышает 1,5 километра. А военный эксперт Юрий Кнутов отметил, что Гуляйполе может перейти под контроль российских войск до наступления Нового года.