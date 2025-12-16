Все районы города Купянска полностью находятся под контролем российских войск.

Об этом во вторник, 16 декабря, сообщил начальник пресс-центра группировки войск «Запад» Леонид Шаров.

— Нахожусь на передовом пункте управления 121-го мотострелкового полка 68-й мотострелковой дивизии 6-й общевойсковой армии группировки войск «Запад». Подразделения группировки войск «Запад» продолжают выполнять боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции. Город Купянск находится под контролем 6-й общевойсковой армии, — сообщил военнослужащий.

Он отметил, что украинские войска каждый день мелкими группами пытаются просочиться в Купянск через кладбище, но при этом несут значительные потери. Также рядом с городом российские бойцы уничтожили группу колумбийских наемников, передает ТАСС.

15 декабря в СМИ появилась информация о том, что Вооруженные силы Украины готовят масштабное контрнаступление на Купянск с бразильскими наемниками и тюремщиками. По данным журналистов, украинское командование формирует для штурма города полк из бойцов второго корпуса «Хартия», наемников Бразильского легиона, а также из участников батальона «Шквал», который полностью состоит из заключенных исправительных колоний.