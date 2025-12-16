Обстановка на фоне украинского контрнаступления в районе Купянска критически обострилась. Как сообщает «Царьград», до 4 тысяч солдат, державших город до российского наступления, перестали слушаться приказов командования. ВС РФ тем временем продолжают продвигаться на запорожском направлении.

«Восточный экспресс» давит ВСУ

Гвардейцы 36-й мотострелковой бригады 29-й армии группировки войск «Восток» переправились через реку Гайчур и взяли крупный узел обороны противника в районе населенного пункта Песчаное Днепропетровской области. Под контролем ВС РФ оказался участок площадью более 3 квадратных километров. Как отмечает военкор Александр Коц, потеря села грозит противнику обвалом фронта на этом участке.

Расчетом 305-й гвардейской артиллерийской бригады группировки «Восток» уничтожена под Гуляйполем очередная гаубица «Богдана». Для бригады это 20-я, юбилейная самоходка этого типа. Технику использовали для срыва атак российской армии.

ВСУ начали отправлять больше иностранных наемников на одно направление

«Военная хроника» пишет, что «Восточный экспресс» продолжает раскатывать оборону украинской армии как в городе, так и в его окрестностях. По информации канала, населенный пункт уже рассечен надвое, так что его централизованная оборона более невозможна.

Ранее российские бойцы освободили населенный пункт Варваровка на восточно-запорожском направлении. Бойцы продолжили наступление на запад. Противник долго пытался не допустить утраты контроля над селом, но ВСУ не удалось стабилизировать обстановку.

В Степногорске операторы БПЛА 247-го полка ВС России проводят воздушную разведку, выявляя наличие вражеских групп. Противник попытался воспользоваться выпавшим снегом и эвакуировать раненых, однако эвакуационную группу уничтожили.

Наступление в городе сейчас продолжается: бои трудные, но штурмовики российской армии продвигаются вперед. Противник кидает большое количество живой силы: каждый день по 2-3 группы, численностью от 4 до 8 человек. Изначально у противника на участке находилась 33-я бригада, но позднее направил туда наемников и ГРУ.

«Отмечается большое количество ФПВ у ВСУ в крайние дни, ощущение, будто пришла новая поставка, так как враг, не жалея дронов, проводит разведку и наносит удары по нашим позициям», — пишет «Дневник десантника».

Бунт против Сырского

Главной задачей ВСУ сейчас является показать, что контроля России над Купянском якобы нет. Из-за этого Киев стремится раздуть любой успех не на земле, а в медиа.

В это же время из-за действий ВСУ, которые применили для наката на Купянск существенное количество резервов, российским подразделениям не до съемок и опровержений — куда важнее отбивать контрудары. Последние, по уровню своего безумия и потерь пехоты, превзойдут действия украинских генералов и ГУР в Красноармейске.

Противник постоянно вбрасывает сообщения о якобы крупных механизированных атаках со стороны Соболевки и Благодатовки на западе Купянска. При этом направленность действий в районе Московки и Радьковки ограничена географически, хотя ВСУ насытили участок большим количеством военных. Со стороны Осиново и Болдыревки активность низкая — атаковать пытаются лишь отдельные группы, которые быстро уничтожаются.

«Активное рубилово продолжается и рядом, в районе Куриловка/Купянск-Узловой, где ВСУ цепляются зубами за позиции и откуда их приходится доставать <…> Говорить, что ситуация для России простая, было бы неверно. Но и разговоры о прорывах с заходом ВСУ на большую часть города не соответствуют реальности. Драматических успехов такого уровня там нет. Идут тяжелые позиционные бои», — пишет «Военная хроника».

Ранее Mash писал, что Киев бросил на штурм Купянска до 4 тысяч боевиков, из которых большинство — зэки и наемники. Сам город, по данным украинских ресурсов, находится в зоне ответственности батальона «Хортица» под командованием генерала Михаила Драпатого. Именно этот батальон публиковал кадры у стелы города, где съемку якобы вел Владимир Зеленский.

Во время наступления ВС РФ украинские подразделения понесли колоссальные потери, после чего формирования, не оказавшиеся в котле, были отведены на доукомплектование. Их дополнили заключенными, колумбийцами и принудительно мобилизованными.

Народный депутат Марьяна Безуглая, рассказывая об обстановке на фронте, заявила, по сути, о неповиновении до 4000 боевиков, ранее державших Купянск. По ее словам, «Хортица» и «близкие по идеологии подразделения» проводят «первую планомерную, продуманную операцию» по деблокированию города. Таким образом, Драпатый буквально пошел против главкома ВСУ Александра Сырского и его командования.

«В целом стоит отметить, что Драпатый превзошел Сырского в плане оригинальности идей и пытается запихать под Купянск как можно большее количество пехоты через настолько узкое бутылочное горлышко доступных ВСУ дорог, что не заметить такое количество людей просто невозможно», — заявила Безуглая.

По ее мнению, происходящее на купянском направлении напоминает выход ВСУ из Артемовска. Однако если тогда пехоту гнали из города, то теперь, наоборот, гонят на убой.