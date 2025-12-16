В Минобороны РФ сообщили об уничтожении опорных пунктов и гексакоптеров ВСУ в районе города Гуляйполе в Запорожской области. «Рамблер» собрал главные заявления российских военных к утру вторника, 16 декабря.

Удар «Тосочки»

Тяжелая огнеметная система «Тосочка» (ТОС-2) уничтожила опорный пункт ВСУ в районе города Гуляйполе, сообщили в Минобороны РФ. Во время воздушной разведки операторы дронов ВС РФ выявили украинский укрепленный район. Координаты цели были переданы расчету «Тосочки».

Расчет ТОС-2 нанес по цели удар термобарическими боеприпасами. В результате были ликвидированы опорные пункты, пункты управления беспилотниками и скопление живой силы ВСУ на западном берегу реки Гайчур. После этого российские штурмовики продолжили продвижение.

Удары «Града»

Реактивная система залпового огня «Град» поразила укрепленные позиции ВСУ в Сумской области, сообщили в Минобороны России. В результате были уничтожены опорный пункт и инженерные сооружения ВСУ, подготовленные для долговременной обороны.

Также расчеты «Града» уничтожили пункт временной дислокации ВСУ и пункт управления дронами под Константиновкой. Удар по целям был нанесен 122-миллиметровыми осколочно-фугасными снарядами.

Операция в районе Гуляйполя

Операторы дронов ВС РФ уничтожили гексакоптеры типа «Баба-яга» и антенны управления ВСУ в Гуляйполе, сообщили в Минобороны России. Дроны были поражены в воздухе - они направлялись к позициям российским штурмовиков. Система управления беспилотниками ВСУ была нарушена.

Продвижение ВС РФ у Гуляйполя

Штурмовик ВС РФ с позывным «Егерь» заявил, что российские войска продвигаются в районе Гуляйполя. Об этом сообщает ТАСС.

«Продвижение идет, двигаемся, не стоим на месте. Зашли южнее, соседние подразделения немного в стороне, они тоже давят. Как только продавят - фронт у них [ВСУ] посыпется», - подчеркнул военный.

Операция Су-34

Истребитель-бомбардировщик Су-34 нанес удар по личному составу и пункту управления дронами ВСУ, сообщили в Минобороны России. Операция была проведена в зоне ответственности группировки войск «Восток».

Для удара использовались авиабомбы с универсальным модулем планирования и коррекции. Экипаж Су-34 благополучно вернулся на свой аэродром.

ВС РФ уничтожили 32 блиндажа ВСУ

Начальник пресс-центра «Южной» группировки войск Вадим Астафьев заявил, что ВС РФ ликвидировали 32 блиндажа ВСУ на краматорском, константиновском и северском направлениях. Об этом сообщили «Аргументы и факты».

Также российские войска поразили 14 антенн связи, 13 антенн беспилотников, 11 пунктов управления дронами и семь наземных робототехнических комплексов ВСУ.