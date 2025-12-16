Европа готовит эскалацию конфликта в Черном море

Европа рассматривает Черное море как ключевое направление давления на Россию и заинтересована в изменении характера конфликта вокруг Украины. Об этом заявил РИА Новости турецкий публицист и политический обозреватель Ибрагим Карагюль.

Ранее глава МИД Турции Хакан Фидан сообщил, что Анкара выразила Киеву и Москве свое беспокойство по поводу атак на танкеры в Черном море, подчеркнув риск расширения географии конфликта.

По мнению турецкого политического обозревателя Ибрагима Карагюля, развитие событий в Черном море может привести к качественному изменению украинского кризиса и проведению скрытых операций с участием третьих стран.

«Возможная эскалация не ограничится лишь угрозами экономическим объектам и логистике. Уже давно известно, что Европа рассматривает Черное море как одно из ключевых направлений давления на Россию и планируют вовлечение Украины в этот процесс», - пояснил он.

Ранее Главное управление по морским делам Турции заявило, что танкер Midvolga 2 подвергся атаке в Черном море примерно в 150 км от берега страны. Судно перевозило подсолнечное масло из России в Грузию и шло под российским флагом. Также у берегов Турции были атакованы танкер Kairos под флагом Гамбии и танкер Virat.

По данным Reuters, стоимость доставки через Черное море возросла из-за атак украинских дронов на два нефтяных танкера, следовавших в российские порты. Это привело к увеличению затрат на страхование военных рисков.