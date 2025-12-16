Киеву пообещали жесткий ответ за атаки по регионам России

Герой России генерал-майор Сергей Липовой предрек Киеву жесткий ответ за атаки по регионам России в ночь на 14 и 15 декабря. Об этом сообщает aif.ru.

За две ночи российские системы ПВО уничтожили почти 500 украинских БПЛА. В ночь на 15 декабря под массированную атаку попала Ростовская область. В результате падения обломков в Ростове-на-Дону загорелись два авто, получили повреждения частные постройки.

По мнению Липового, дроны запускались с территории приграничных районов Украины.

«Большая часть нейтрализована. Военным уже абсолютно точно известно, откуда дроны разлетелись. По этим местам будет нанесен ответный удар, и удар будет очень жесткий», — добавил генерал-майор.

Липовой уверен, что массированные атаки свидетельствуют о том, что Киев не хочет мирных переговоров — как только у сторон начинает формироваться общее понимание, Украина начинает прилагать все больше усилий для срыва перемирия.

«Киевскому режиму мир на Украине не нужен», — констатировал Герой России.

Ранее генерал-майор Владимир Попов заявлял, что украинские агенты под видом рыбаков могли запускать дроны из акватории Азовского моря, например, со стороны Мариуполя. По его мнению, украинские диверсанты могли быть засланы или давно находиться на российской территории.