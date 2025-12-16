Собянин сообщил о сорванной атаке украинского БПЛА на Москву

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о сорванной атаке украинского беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на город. Подробности столичный градоначальник привел в Telegram-канале.

© Lenta.ru

Он отметил, что средствам противовоздушной обороны (ПВО) удалось засечь и уничтожить один дрон.

Мэр столицы подчеркнул, что на месте падения обломков беспилотника работают специалисты экстренных служб.

Что делать, если увидели беспилотник: как защитить себя и близких

Информации о пострадавших и значительных разрушениях на земле Собянин в своем посте не привел.

До этого стало известно, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались атаковать Москву дальнобойными беспилотниками типа «Лютый». Такой аппарат весом 200 килограммов способен доставить 75-килограммовую боевую часть на расстояние до 1000 километров.

11 декабря в общей сложности над территорией Московского региона было сбито 40 дронов, в том числе 32 беспилотника, летевших на столицу.