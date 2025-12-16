Мирный план, который представил президент Украины Владимир Зеленский, нежизнеспособен, так как он не учитывает ситуацию на поле боя и точку зрения России. С таким мнением в беседе с ТАСС выступил экс-сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров.

«Дело в том, что любые планы, которые готовит Зеленский совместно с США и Евросоюзом, — это только одна сторона медали. Они в своих планах вообще не учитывают точку зрения Российской Федерации», — поделился он, добавив, что воплотить в жизнь план не удастся, так как его даже не согласовывали с руководством России.

Украина разработала ответ на мирный план Трампа

Прозоров отметил, что, судя по плану, Киев считает себя победителем, хотя это не так. Бывший сотрудник СБУ добавил, что он не верит в возможность прекращения боевых действий на время подготовки и подписания мирного соглашения.

Ранее председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин заявил, что Евросоюз и украинский лидер Владимир Зеленский наверняка попытаются запутать мирный процесс по Украине, выдвинув новые требования урегулирования конфликта.