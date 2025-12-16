Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) не хотят вступать в прямой бой с российскими бойцами и чаще пытаются отбиваться при помощи беспилотников. Об этом сообщил военнослужащий армии России с позывным Горелый, рассказывая РИА Новости о том, как ВС РФ заходили в Варваровку в Запорожской области.

«У нас задача была взять деревню Варваровку, закрепиться там, чтобы ограничить поставку противнику боеприпасов и провизии, перекрыть дорогу, чтобы они не могли ни проехать, ни пройти. Заходили по лесополосам, зачищали блиндажи, продвигались в сторону Варваровки», — поделился солдат. Он отметил, что сперва российские военнослужащие всегда предлагали бойцам ВСУ сдаться.

Раскрыт способ ВСУ вербовать наемников через TikTok

По словам Горелого, ВСУ обороняли Варваровку при помощи большого количества FPV-дронов. Он отметил, что за сутки там было уничтожено 12 беспилотников «Баба-Яга». Горелый объясняет это страхом ВСУ перед стрелковым боем с российскими военнослужащими.

О том, что Варваровка перешла под контроль российской армии, стало известно 14 декабря.