Штурмовик группировки «Восток» с позывным Егерь рассказал, что российские бойцы продвигаются в районе Гуляйполя в Запорожской области. Его слова приводит РИА Новости.

Военный сказал, что успехи Вооруженных сил России (ВС РФ) приведут к обрушению фронта ВСУ в Гуляйполе.

«Воздух сейчас сильно "грязный", если бы был чище, взяли бы быстрее. Но и так возьмем. Победа будет за нами», — подчеркнул он.

Стало известно о продвижении ВС РФ вглубь обороны ВСУ в Запорожской области

В Минобороны подтвердили, что подразделения «Востока» ведут активные штурмовые действия в Запорожской области у Гуляйполя.

В ночь на 1 декабря Вооруженные силы России заняли Купянск. Позже президенту России Владимиру Путину доложили, что российские войска взяли под контроль Красноармейск (украинское название — Покровск) и Волчанск.