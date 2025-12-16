Представители Вооруженных сил Украины (ВСУ) вербуют в свой состав иностранных наемников через социальную сеть TikTok. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

Информатор сообщил, что на данный момент на херсонском и запорожском направлениях наемники встречаются реже, однако бывают. Чаще всего это колумбийцы, отметил источник.

«Наемников, кстати говоря, спецслужбы Украины загоняют обманом — вербуют через TikTok, обещают по пять тысяч долларов в месяц, а в итоге, получается от силы 350-400 долларов», — подчеркнул источник агентства.

Ранее сообщалось, что ВСУ готовят штурм Купянска силами заключенных и бразильских наемников. Общая численность военных достигает 2,5 тысячи солдат.