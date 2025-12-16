Депутат Европарламента от немецкой партии «Союз Сары Вагенкнехт» Михаэль фон дер Шуленбург в интервью изданию Die Weltwoche назвал Европу виновной в возможном исчезновении Украины.

По его словам, такое развитие событий может произойти при дальнейшем продвижении российских войск. Парламентарий выразил сожаление, что европейцы отказываются от мирного урегулирования и хотят продолжения конфликта.

Европейцы считают, что со временем «смогут поставить Россию на колени», добавил депутат.

Европейские лидеры обнародовали пункты "гарантий безопасности" для Киева

«Но при этом они совершенно забывают, что тем самым разрушают Украину», — сказал он.

11 декабря генсек Североатлантического альянса Марк Рютте заявил, что европейцам следует готовиться к войне времен их «дедов и прадедов». Он также призвал Европу увеличить расходы на оборону.