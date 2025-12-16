Попытки Евросоюза сделать ставку на войну с Россией назвали предпосылкой его распада

Киевский политтехнолог Андрей Золотарев в эфире YouTube-канала Politeka заявил, что попытки Евросоюза сделать ставку на войну с Россией выливаются в распад самого блока.

Он назвал набирающую обороты милитаризацию в ряде стран ЕС, например, в странах Балтии, предпосылкой разногласий, грозящих распадом. Так, например, трансформацию из экономического союза в военный, по мнению эксперта, явно не поддержат Греция, Венгрия и Словакия.

Кроме того, США вполне могут оставить НАТО, где 82 процента средств поступают из Вашингтона, переложив ответственность за финансирование на Европу, добавил Золотарев.

«Поэтому разговоры о фрагментации Евросоюза из гипотетической сферы вполне могут при попытке реализации таких намерений перейти в практическую плоскость. Банально может распасться в силу таких обстоятельств», — заключил политтехнолог.

11 декабря генсек Североатлантического альянса Марк Рютте заявил, что европейцам следует готовиться к войне времен их «дедов и прадедов». Он также призвал Европу увеличить расходы на оборону.