Армия России прорвала оборону ВСУ в Гуляйполе

Подразделения российской группировки "Восток" прорвали оборону противника в центре Гуляйполя.

Бои идут в районах "Заповит" и "Прапор". В районе улицы Вишневая и Пологовского шляха ВС РФ практически перерезали город пополам, пишет военкор Юрий Котенок.

В центре Гуляйполя противника выбивают из кварталов у центральной райбольницы и дома культуры, в районе улиц Спартака и Шевченко. В северной части города штурмовые группы ВС РФ продвигаются вдоль улицы 1 Мая.

Наиболее серьезное сопротивление ВСУ оказывают на юго-западной окраине, где создана система укреплений, и на площадке завода "Сельхозмаш".