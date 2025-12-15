Черноморский флот прокомментировал сообщения о подрыве «Варшавянки» на базе в Новороссийске
Информация спецслужб Украины о якобы уничтожении одной из российских подлодок не соответствует действительности, заявил начальник пресс-службы Черноморского флота капитан 1-го ранга Алексей Рулев. Об этом пишет ТАСС.
Ранее в массмедиа появились публикации о том, что ВСУ якобы провели успешную атаку на российские военные корабли.
«Информация, распространенная спецслужбами Украины о якобы уничтожении в бухте Новороссийской военно-морской базы Черноморского флота одной из российских подводных лодок, не соответствует действительности», — подчеркнул Рулев.
По его словам, попытка противника провести диверсию при помощи подводного безэкипажного аппарата не достигла своих целей.
«Ни один корабль или подводная лодка Черноморского флота, дислоцированные в бухте Новороссийской военно-морской базы, а также их экипажи, в результате диверсии не получили повреждений и несут службу в штатном режиме», — отметил капитан 1-го ранга.