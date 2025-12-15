Турция сообщила о сбитом БПЛА над Черным морем

В Турции сбили беспилотник в небе над Черным морем. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на турецкое Минобороны.

© Global look

Согласно информации ведомства, беспилотник был сбит истребителями F-16. Принадлежность беспилотника не уточняется, но в Минобороны страны заявили, что он мог представлять угрозу.

«Над Черным морем был обнаружен воздушный след, приближающийся к нашему воздушному пространству, в соответствии с рутинными процедурами было начато слежение за ним. В целях обеспечения безопасности воздушного пространства нашим самолетам F-16, находящимся под контролем НАТО и национальных властей, была поставлена задача об экстренном реагировании. Было установлено, что воздушный объект представляет собой БПЛА, вышедший из-под контроля, во избежание негативных последствий он был сбит в безопасном районе», — сказано в сообщении ведомства.

Ранее Минобороны России показало уничтожение переделанного в тяжелый дрон самолета ВСУ.