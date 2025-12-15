Пресс-секретарь группировки «Запад»: все районы Купянска контролируются
Подразделения группировки войск «Запад» надёжно контролируют все районы Купянска, сообщил начальник пресс-службы группировки Леонид Шаров.
«Подразделения группировки войск «Запад» осуществляют надежный контроль всех районов освобождённого города Купянск», — цитирует его РИА Новости.
Ранее сообщалось, что командование Вооружённых сил Украины бросило до 4 тыс. бывших заключённых в район населённого пункта Купянск в Харьковской области для штурма города.
В пресс-службе Владимира Зеленского заявляли, что он якобы посетил Купянское направление в зоне спецоперации.