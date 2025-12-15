На Западе предрекли потопление Китаем американского авианосца

Китай сможет потопить самый современный авианосец типа Ford Военно-морских сил (ВМС) США еще до начала боевых действий. Об этом пишет западный журнал Military Watch Magazine (MWM).

© U.S. Navy / Mass Communication Specialist 2nd Class Ridge Leoni

Издание ссылается на утечку секретных документов, получивших в СМИ название Overmatch Brief, в которых проводится оценка способности ВМС США действовать в условиях конфликта из-за Тайваня против Народно-освободительной армии Китая.

«Многочисленные симуляции показали, что китайские силы могут уничтожить или вывести из строя новые авианосцы различными способами, и могут сделать это до того, как американская авиация сможет повлиять на ход боевых действий», — говорится в публикации.

Основными факторами, представляющими угрозу для применения ВМС США авианосцев, стали бы, согласно Overmatch Brief, возможности китайской стороны по проведению киберопераций и противодействию американским разведывательным спутникам, после которых последовали бы несколько серий ударов гиперзвуковыми, крылатыми и баллистическими ракетами.

«В ходе симуляционного боя в феврале было продемонстрировано, как один китайский эсминец типа 055 может победить восемь американских кораблей типа Arleigh Burke при поддержке двух беспилотных ракетных кораблей», — пишет издание со ссылкой на симуляцию, проведенную уже китайской стороной.

В октябре обозреватель журнала National Security Journal Исаак Зейтц заметил, что план Китая по потоплению авианосца США можно описать одним словом — DF-21D. Автор напомнил, что твердотопливная баллистическая ракета DF-21D, развивающая скорость 10 чисел Маха, способна поражать цели на расстоянии от 1500 до 2000 километров, что «позволяет ей охватывать критически важные морские зоны, включая Южно-Китайское море, Тайваньский пролив и части Филиппинского моря».