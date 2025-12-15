В США предложили отправить ВСУ сотни ракет большой дальности

Андрей Дуванов

Член палаты представителей Конгресса США от партии республиканцев Дон Бейкон предложил отправить Украине партию американских ракет большой дальности. Об этом он написал в социальной сети X.

По мнению Бейкона, Украина должна получить от США партию из крылатых ракет большой дальности. Он объяснил, что такая военная помощь может повлиять на позицию России в переговорах по мирному урегулированию конфликта.

«США необходимо отправить в Украину 200 крылатых ракет большой дальности. Это может помочь России вести переговоры с большей серьезностью», — заявил он.

Ранее СМИ сообщили о том, что Германия собирается увеличить число своих военных специалистов на Украине.