В США предложили отправить ВСУ сотни ракет большой дальности

Член палаты представителей Конгресса США от партии республиканцев Дон Бейкон предложил отправить Украине партию американских ракет большой дальности. Об этом он написал в социальной сети X.

По мнению Бейкона, Украина должна получить от США партию из крылатых ракет большой дальности. Он объяснил, что такая военная помощь может повлиять на позицию России в переговорах по мирному урегулированию конфликта.

«США необходимо отправить в Украину 200 крылатых ракет большой дальности. Это может помочь России вести переговоры с большей серьезностью», — заявил он.

Ранее СМИ сообщили о том, что Германия собирается увеличить число своих военных специалистов на Украине.