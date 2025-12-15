Путин ввел круглогодичные штрафы за несообщение в военкомат о переезде

Президент России Владимир Путин подписал закон о штрафах за неуведомление военкомата о переезде.

Соответствующая информация следует из документа, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.

«Внести в абзац первой части 4 статьи 21.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях изменение, исключив из него слова «в период проведения призыва», — говорится в указе.

Ранее депутаты Госдумы приняли во втором и третьем чтениях законопроект, согласно которому будет введён новый порядок назначения штрафа за несообщение в военкомат о выезде с места жительства на срок более трёх месяцев.