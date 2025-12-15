СМИ: США перебрасывают вооружение ближе к Венесуэле

США перебрасывают свое вооружение ближе к границе с Венесуэлой. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Wall Street Journal.

Согласно информации источника, Белый дом наращивает свое военное присутствие в Карибском бассейне для нанесения точечных ударов по целям в Венесуэле. При этом, США перебрасывают те виды оружия, которые используются для нанесения точечных и скрытных ударов с минимальным сопутствующим ущербом — истребители F-35A, самолеты радиоэлектронной борьбы Boeing EA-18G Growler, вертолеты Sikorsky HH-60W и самолеты Lockheed HC-130J для спасательных операций.

Как оценивает издание, такая передислокация свидетельствует о планах США проводить боевые операции, включая захват новых нефтяных танкеров. Кроме того, эксперты также полагают, что наземные операции могут начаться с операций в киберпространстве и попыток подавления спутниковой связи.

«Вооруженные силы США перебрасывают в Карибский регион больше вооружений и подразделений, предоставляя президенту Трампу новые мощные варианты для эскалации давления на венесуэльского лидера Николаса Мадуро и потенциального его свержения», — сообщает источник.

Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что его страна наращивает системы обороны.