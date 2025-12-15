ПВО уничтожили 10 украинских дронов над российскими регионами

Средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили десять украинских дронов над российскими регионами в период с 12.00 до 18.00. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Больше всего беспилотников самолетного типа — семь — перехвачено над Брянской областью, еще два — над территорией Владимирской области и один — над территорией Калужской области, уточнили в министерстве.

По данным военного ведомства, за минувшие сутки всего средства ПВО сбили 545 БПЛА противника, 17 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS американского производства и оперативно-тактическую ракету «Гром-2».