США перебрасывают вооруженные силы к Венесуэле

Соединенные Штаты готовят точечные атаки на наземные объекты в Венесуэле. Об этом пишет газета The Wall Street Journal.

«Вооруженные силы США перебрасывают в Карибский регион больше вооружений и подразделений, предоставляя президенту Трампу новые мощные варианты для эскалации давления на венесуэльского лидера Николаса Мадуро и потенциального его свержения», — говорится в материале.

Издание сообщает о развертывании в Пуэрто-Рико истребителей F-35A пятого поколения, самолетов радиоэлектронной борьбы Boeing EA-18G Growler, вертолетов Sikorsky HH-60W, а также самолетов Lockheed HC-130J, предназначенных для проведения поисково-спасательных операций. Кроме того, в Доминиканскую Республику недавно перебросили американские самолеты-заправщики, обеспечивающие возможность дозаправки истребителей и бомбардировщиков прямо в воздухе.

По оценкам военных аналитиков, опрошенных WSJ, перемещение военной техники указывает на намерение Вашингтона проводить реальные боевые действия. Увеличение военного присутствия также свидетельствует о наличии у США ресурсов для захвата новых нефтяных танкеров, если соответствующее решение будет принято Трампом.

По мнению газеты, в случае эскалации со стороны США, наиболее вероятным сценарием будут точечные авиаудары по наземным целям. Аналитики предполагают, что подобная операция, скорее всего, начнется с проведения кибератак и подавления спутниковой связи. Целью этих действий является лишение венесуэльских вооруженных сил возможности полноценно задействовать свои системы противовоздушной обороны. WSJ подчеркивает, что подобные действия, вероятно, уже ведутся «в рамках подготовки поля боя».

Ранее МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы.