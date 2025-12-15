В Госдуме рассказали, как США наблюдают за ситуацией в зоне СВО

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев в разговоре с «Газетой.Ru» выразил мнение, что США заставят Украину покинуть Донбасс, так как наблюдают за линией фронта по спутникам и видят реальное положение дел.

«[Президенту Украины Владимиру] Зеленскому просто нужно срочно с помощью искусственного интеллекта сгенерировать видеообращение, которое сделано им, будто бы, из Донецка. Тогда, по его разумению, и весь мир поверит, что Донбасс по-прежнему остается частью Украины. В США достаточно ресурсов, в том числе и спутниковое наблюдение, чтобы ориентироваться во фронтовой ситуации. А там, честно признаться, ВСУ давно уже отступают на всех направлениях, поэтому и просит Зеленский перемирия, как манны небесной, справедливо боится, что дальше будет только хуже», — считает парламентарий.

Журавлев отметил, что теперь, спустя больше, чем три года после начала СВО, в переговорах не идет речи о возвращении Украине границ 1991 года.

«Уже не идет речь о выходе на границы 91 года и о том, чтобы прогуляться по ялтинской набережной. Киевский режим загнан в угол, и американцы будут его добивать политически, заставляя подписать все нужные условия. Российский Донбасс, кстати, лишь одно из них», — заявил он.

До этого стало известно, что Украина в своем ответном плане, направленном США в рамках обсуждения мирного урегулирования, отклонила предложения о выводе войск с территории Донбасса и отказе от стремления вступить в НАТО. Новый документ был составлен Киевом после переговоров с европейскими лидерами. На этом фоне в Кремле заявили, что целью Зеленского является внесение в мирный план США пунктов, неприемлемых для России.

Ранее СМИ сообщили, что встреча Зеленского и Уиткоффа в Берлине 15 декабря прошла тяжело.