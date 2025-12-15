СМИ: Украина планирует начать серийное производство дронов в Германии

Украина планирует начать серийное производство беспилотных летательных аппаратов в Германии. Об этом сообщили в Financial Times.

© Вечерняя Москва

Ожидается, что ежегодно будут выпускать десятки тысяч беспилотников разных моделей по заказу украинского Министерства обороны.

— Украинский оборонный стартап заключил сделку на 100 миллионов евро на производство десятков тысяч беспилотников в Германии. Это первое подобное сотрудничество в рамках киевской инициативы по содействию увеличению объемов производства оборонных предприятий страны, — говорится в материале.

Ранее Politico назвало Германию главным обеспечителем кредита Украине за счет замороженных российских активов. Согласно информации издания, Европейская комиссия представила дипломатам «баснословные суммы», которые страны Евросоюза должны выделить Украине. Так, Германия внесет наибольший вклад — если кредит составит 210 миллиардов евро, ее доля будет 24,4 процента от валового национального дохода.

В ноябре в СМИ сообщили, что новый план Вашингтона по урегулированию украинского конфликта сильно обеспокоил правительство канцлера Германии Фридриха Мерца.