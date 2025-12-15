Германия собирается увеличить число своих военных специалистов на Украине

Германия планирует увеличить число своих военных и оружия на Украине. Об этом сообщает издание Bild.

«Согласно этому плану, предполагается запуск объемного оборонного партнёрства», — пишет газета.

Речь идет о документе из десяти пунктов, подписанного в Берлине во время немецко-украинского экономического форума. Согласно документу, в посольстве ФРГ Украины планируется увеличить количество немецких военных специалистов. Также в соглашении указан пункт о применении оружия из общего производства.

Сегодня, 15 декабря, в Берлине прошел второй раунд переговоров президента Украины Владимира Зеленского со спецпосланником американского президента Стивом Уиткоффом и зятем лидера США Джаредом Кушнером. Даилог стал продолжением пятичасовой встречи, которая состоялась 14 декабря.