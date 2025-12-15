Засады ВСУ и помощь гражданских: как ВС РФ освобождали Северск

На прошлой неделе Минбороны РФ заявило об освобождении Северска — ключевой «крепости» ВСУ в ДНР. Как сообщает «КП», военные рассказали, как выбивали противника из города.

Как рассказал командир штурмового взвода с позывным Тис, сперва ВС РФ уничтожили логистику противника: наносились удары по трубам, железной дороге, точкам запуска БПЛА. После военные дождались подходящую погоду и тихо зашли в город, а уже после начали действовать малыми группами — солдат ВСУ выявляли и уничтожали.

«В городе сложнее работать, чем на открытой местности. В окоп запрыгнул и начинаешь зачистку. В городе высокие здания, с которых у противника хороший обзор. Действовать приходилось быстро. Противник серьезный, в некоторых случаях бился до конца», — рассказал Тис.

По оценкам военного, на данный момент Северск полностью зачищен — «может где-то остались 2-3 человека в подвалах». Подъезд к городу все еще небезопасен из-за дронов противника, однако по самому населенному пункту до реки можно передвигаться более-менее безопасно.

«Гражданские нам помогали, рассказывали, где сидит противник. Оказывали первую помощь раненым, давали нам укрытие, еду и воду. Они ждали нас», — рассказал военный.

Командир штурмовой роты с позывным Испанец поделился, что его отряд взял в плен двоих боевиков ВСУ в посадке перед Северском. Оказалось, что они отравляли снаряды для беспилотников.

«У них даже автоматы были не заряжены. Они просто так сидели. Я их спросил: "Чем здесь занимаетесь?" Они ответили: "Копаем". Я не поверил. Зашел в блиндаж. И обнаружил, что они брали ВОГи, гранаты для сброса с "птиц", и опрыскивали их ядом. У них были готовые бутылочки с надписями, что это яд. Одна красная, другая зеленая», — рассказал военный.

В самом Северске, по словам Испанца, был «бой за боем». У противника попадались элитные солдаты, а один из них отстреливался до конца, однако многие убегали, не вступая в контакт.

Испанец отметил, что в городе в подвалах оставались гражданские — в основном пожилые люди. Они приносили российским бойцам еду и воду, рассказывали, где находится противник. По словам командира, «местные не обманывали.