Коварный план Стармера и Мерца: Зеленскому посоветовали бить по Москве

Беспрецедентные удары по Одессе стали нашим ответом на усилившиеся дроновые удары по России. Об этом в беседе с «МК» рассказал военный аналитик, историк войск ПВО Юрий Кнутов. Напомним, в ночь на 15 декабря ВСУ снова атаковали центральную часть России — под ударом оказались Подмосковье, Ростовская, Астраханская области и другие регионы.

Вражеские беспилотники атаковали европейскую часть России, большая часть дронов летела по направлению к столичному региону. ПВО работала в Ступино, Истре и Кашире. Один из дронов упал в двор жилого дома, после чего возник пожар. Количество сбитых на подлете к столице дронов достигло 15 штук. Всего над Московской областью было сбито 25 беспилотников, сообщили в Минобороны РФ.

Кроме того, ВСУ атаковали Ростов и его пригороды. В результате пострадали несколько частных домов, которые получили повреждения кровли и фасадов. Всего за ночь средства ПВО уничтожили 130 беспилотников над регионами России.

По словам Юрия Кнутова, удары усилились после того, как у Зеленского возникли проблемы на переговорах с американцами, которые нажимают на президента Украины, чтобы он проводил выборы и вывел войска с Донбасса.

- По некоторым сведениям, Зеленский дал поручение подготовить проект документов, которые позволяют проводить выборы в условиях военного положения. Американцы, по предварительной информации, не соглашаются с рядом претензий, которые выдвигает Зеленский. Думаю, его всё-таки будут дожимать. Но, учитывая провокационную деятельность европейцев, думаю, что при их помощи ВСУ усилят атаки беспилотников, в первую очередь по наиболее крупным городам России, Москве, Подмосковью.

- Чего Киев добивается?

- Основная задача — спровоцировать недовольство населения, которое может возникнуть, скажем, после попадания дрона по гражданскому объекту. Это, по мнению противника, должно вызвать широкий резонанс и недовольство нашими Вооружёнными силами. Противник рассчитывает, что народ начнёт давить на руководство страны, требуя заключить мир даже на условиях Украины. Конечно, эта провокационная тактика не только Зеленского, но и европейцев — Мерца, Стармера, Макрона, которые имеют прямое отношение к этим подстрекательским действиям.

- Откуда у Украины столько дронов?

- Очевидно, что Украина стала активнее производить и собирать беспилотники. Это говорит о том, что как раз европейцы более быстрыми темпами налаживают у себя производство комплектующих для беспилотников, которые затем отправляют на Украину, где их и собирают.

- Сколько могут длиться такие атаки?

- Многое зависит от позиции США. С одной стороны, США дали Зеленскому срок до 24 декабря, до католического Рождества, чтобы он определился и принял американский план. Но с другой стороны, Штаты оказывают существенную помощь Украине, в первую очередь, поставляя разведывательную информацию со спутников, средств радиотехнической и радиоэлектронной разведки. Американцы её обрабатывают и практически в режиме онлайн отдают Зеленскому. То есть Киев прекрасно знает, где находятся наши комплексы ПВО, радиолокационные станции, знает их тактико-технические характеристики. За счёт этого можно вырабатывать маршруты полёта, которые позволяют обойти ПВО, что, собственно говоря, и делается Украиной. Без американской разведывательной информации такие удары по России были бы невозможны. Трамп играет одновременно «злого» и «хорошего полицейского». Он вроде за мир и в то же время делает всё, чтобы оказывать давление на Россию военным путём через Украину. Поэтому посмотрим, что будет после 25 декабря.

- Что нам делать и как отвечать?

- Мы начинаем более жёстко действовать в отношении киевского режима. В наших ударах уже появились «Ониксы», «Калибры», «Кинжалы», ракеты «Искандер». Буквально на днях была информация, что мы отработали по одесскому порту «Кинжалами». Раньше такого мы не делали. Это очень важный момент.

Кроме того, появилась информация, что мы использовали корректируемую авиационную бомбу с дальностью порядка 200 км. Этими бомбами мы также работали по мосту в Затоке в районе Одессы. Этот мост очень важен, потому что через него идут серьёзные поставки. После разгрузки в Одессе оружие везут внутрь территории Украины, в том числе используя этот мост. Появление у нас подобного рода бомб позволяет нам нарушать логистику доставки оружия.

Для нас сейчас также принципиально усиление работы разведки, получение данных о местах сборки, производства беспилотников, складов хранения с целью нанесение по ним ударов. Потому что это наиболее эффективно. Ключевым объектом с точки зрения доставки оружия, в том числе дронов — морских и воздушных, является Одесса. Работа именно по портовым сооружениям, не по городу, достаточно важная задача, которой надо заниматься.