Еще одна страна захотела вступить в НАТО под предлогом «российской угрозы»

Ирландия задумалась о возможном вступлении в НАТО под предлогом неких российских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), которые якобы были замечены в воздушном пространстве. Об этом сообщает портал Euractiv.

© Lenta.ru

«[На этом фоне [разгорелась] дискуссия о нейтралитете Ирландии и целесообразности вступления в НАТО. Согласно опросам, около трети ирландцев поддерживают эту идею, а еще треть не определилась», — отмечается в материале.

При этом отмечается, что основными противниками интеграции в евроатлантические структуры выступает левая партия «Шинн Фейн», которая требует нормализации отношений с Россией.

В ноябре замглавы МИД Украины Сергей Кислица посетил Ирландию. В рамках конференции, организованной Киевом, он заявил о якобы «российской угрозе» для островного государства, а также призывал начать вступление в Североатлантический альянс, назвав нейтралитет «атавизмом».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова обратила внимание на это мероприятие, назвав поведение Кислицы попыткой Киева навязать свой опыт Ирландии. Она подчеркнула, что Дублин в праве самостоятельно решить этот вопрос.