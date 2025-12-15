В Британии оценили ущерб от ядерного удара российского «Серпа»

При возможном ядерном ударе России по Британии погибнут сотни тысяч человек, пишет таблоид Daily Star.

© Lenta.ru

Британское издание использовало ресурс NUKEMAP, позволяющий оценить ущерб от использования ядерного оружия, в качестве которого Daily Star выбрало 800-килотонную российскую межконтинентальную ракету «Тополь» (по классификации НАТО — SS-25 — Sickle — «Серп»), а целей — три стратегических объекта на территории Великобритании.

В случае удара по Плимуту, где расположена крупнейшая база Королевского военно-морского флота Великобритании, погибнут 133 510 человек, 85 830 получат ранения. Площадь зоны сильного поражения составит 12,8 квадратного километра, а поражения радиацией — 18,6 «квадрата».

При ударе по Телфорду, где расположены крупные производственные площадки британского военно-промышленного комплекса, погибнут 71 350 тысяч человек, 49 040 получат ранения. При ударе по Барроу-ин-Фернессу, специализирующемуся на проектировании атомных подводных лодок, погибнут 54 060 человек, 12 620 получат ранения.

Ранее издание TWZ со ссылкой на генерал-лейтенанта армии США Франсиско Лозано сообщило, что гиперзвуковая ракета американского комплекса Long-Range Hypersonic Weapon (LRHW) Dark Eagle («Темный орел») способна долететь до Москвы из Лондона.