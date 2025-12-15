Даже если бы Зеленский действительно приехал в Купянск ради «переможного» видео у стелы, которое было тиражировано в конце прошлой недели, российские военные не стали бы его трогать. Об «иммунитете» Зеленского в программе «333» рассказал военный эксперт, бывший спецназовец Александр Арутюнов.

Напомним, после потери Северска, который фактически открыл нам дорогу на Славянск и Краматорск, киевский режим выложил на стол свой «козырь» в виде селфи Зеленского у въездной стелы в Купянск. Тем самым просроченный президент Украины продемонстрировал, что город якобы находится под контролем ВСУ.

После шумихи, которое наделал «видосик» Зеленского, выяснилось, что видео оказалось «консервой». Видеобращение к гражданам было записано задолго до того, как там начались ожесточенные бои, и даже минутное пребывание у стелы может оказаться для любого военного ВСУ смертельным. Об этом свидетельствует ряд признаков — в частности, состояние букв в слове «Купянск». На видео с Зеленским все буквы более-менее в читабельном состоянии. На самом же деле из-за дроновых ударов от букв почти ничего не осталось.

Впрочем, возник и другой вопрос: даже если Зеленский прорвался на окраины Купянска, почему по нему не был нанесен удар?