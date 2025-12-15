«Ритуальная жертва»: выяснилось, почему Зеленского не ликвидировали у стелы в Купянске
Даже если бы Зеленский действительно приехал в Купянск ради «переможного» видео у стелы, которое было тиражировано в конце прошлой недели, российские военные не стали бы его трогать. Об «иммунитете» Зеленского в программе «333» рассказал военный эксперт, бывший спецназовец Александр Арутюнов.
Напомним, после потери Северска, который фактически открыл нам дорогу на Славянск и Краматорск, киевский режим выложил на стол свой «козырь» в виде селфи Зеленского у въездной стелы в Купянск. Тем самым просроченный президент Украины продемонстрировал, что город якобы находится под контролем ВСУ.
После шумихи, которое наделал «видосик» Зеленского, выяснилось, что видео оказалось «консервой». Видеобращение к гражданам было записано задолго до того, как там начались ожесточенные бои, и даже минутное пребывание у стелы может оказаться для любого военного ВСУ смертельным. Об этом свидетельствует ряд признаков — в частности, состояние букв в слове «Купянск». На видео с Зеленским все буквы более-менее в читабельном состоянии. На самом же деле из-за дроновых ударов от букв почти ничего не осталось.
Впрочем, возник и другой вопрос: даже если Зеленский прорвался на окраины Купянска, почему по нему не был нанесен удар?
«Зеленский нам, военно-политическому руководству и народу РФ, нужен на скамье подсудимых, - пояснил военный эксперт Александр Арутюнов. - Он не нужен нам в виде ритуальной жертвы, которая поднимала бы солдат в атаку. Если бы мы даже знали об этом перфомансе, то попытка его устранения там была бы однозначной ошибкой со всех сторон... Повторяю, Зеленского должен судить народ Украины. И судя по тому, как ситуация развивается, надежда на это есть. И это для нас оптимальный вариант, которым мы потом будем размахивать как знаменем, а не кто-то, подняв убиенного Зеленского... будет рассказывать, что мол это настоящий верховный главнокомандующий, который поднимал народ в атаку, а проклятые ничем не погнушались, поэтому все вперед, до последнего украинца! Ни коем случае!»