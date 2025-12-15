Планы Украины организовать контрнаступление ВСУ для возвращения Купянская говорят о желании Киева сорвать мирные переговоры по урегулированию конфликта, инициатива в зоне СВО принадлежит ВС РФ, поэтому намерения украинской стороны не увенчаются успехом. Об этом «Газете.Ru» заявил депутат Госдумы, генерал-майор запаса Леонид Ивлев.

«Как только активизируются мирные переговоры по украинской проблеме, тут же киевский режим пытается устроить какую-то провокацию для того, чтобы сорвать мирный переговорный процесс», — подчеркнул парламентарий.

Ивлев напомнил, что в понедельник продолжаются переговоры представителей Украины со спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Дональда Трампа Джаредом Кушнером.

По словам депутата, намерения Киева отвоевать Купянск не увенчаются успехом, поскольку тактическая и стратегическая обстановка в зоне СВО принадлежит армии России.

«Поэтому рекомендация одна: сдавайтесь», — подытожил Ивлев.

15 декабря Telegram-канал SHOT сообщил, что Киев готовит масштабное контрнаступление на Купянск «силами зэков и бразильцев». По данным канала, планируется собрать 2 500 бойцов минимум из трех разных подразделений армии Украины.

2 декабря президент России Владимир Путин заявил, что российские войска контролируют как правобережную, так и левобережную часть Купянска. По его словам, город находится под контролем Вооруженных сил РФ уже неделю.

Ранее российские бойцы предотвратили проникновение диверсантов ВСУ в Купянск.