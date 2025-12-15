Методичная работа российских БПЛА по военным и инфраструктурным объектам Украины продолжается. Пока в Германии Зеленский сопротивляется передаче освобожденных территорий Российской федерации, эти территории «самотеком» уходят под РФ, а военный потенциал страны уничтожается ежедневно в плановом режиме. Взрывы гремят в Запорожской, Одесской, Черниговской, Днепропетровской и Сумской областях.

© Московский Комсомолец

В Одесской области со вчерашнего дня идут удары по железнодорожному мосту в Затоке. Через этот мост, напомним, идут составы с военной помощью из Румынии и Молдавии. Мост мощный, по нему лупят второй день. А также по станции рядом. Пока известно о поражении военного состава. По данным военного обозревателя Сергея Лебедева, удары свидетельствуют о целенаправленном «перерезании транспортной артерии и логистики побережья». А украинский канал «Сплетница» констатирует, что «когда выпадает локомотивное депо, останавливается не один поезд, а направление. Без тяги нет эвакуации, нет подвоза топлива, нет перемещения грузов, нет ротации. Именно поэтому атаки по железнодорожной инфраструктуре опаснее, чем по отдельным ТЭС: ...движение может не восстановиться неделями».

Украинские железные дороги оказались под ударом не только в Одесской области, но и в Днепропетровской. Не менее 12 «Гераней» атаковали ж/д узел в городе Пятихатки. В самом Днепропетровске БПЛА «прилетели» по складам с боекомплектом, о чем свидетельствует долгая и яркая детонация. В Запорожской области били по промышленным объектам и складам в восточной части города. В Сумской подорвали склад с БПЛА и атаковали пункты временной дислокации ВСУ. Резервы выбивали также в Черниговской области, где взрывы, по данным канала Сергея Лебедева, гремели в малых населённых пунктах, что указывает «на точечное поражение размещённых резервов и маршрутов перемещения». В Кировоградской области наши БПЛА навестили аэродром Канатово, который считается «тыловым» и «безопасным». В итоге, согласно анализу обозревателя Сергея Лебедева, демонстрируется «системная, выверенная кампания давления сразу по нескольким уровням тыла ВСУ» - с перерезанием логистики, выбиванием оперативного тыла и недопущения переброски резервов.