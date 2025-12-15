ВС РФ продвигаются вперед почти на всех участках фронта — это признают вражеские командиры. В их числе и главком ВСУ Александр Сырский, который оказался перед «непростым» выбором. Как сообщает «Царьград», ВСУ подняли бунт на фоне скандальных поступков Владимира Зеленского.

«Последняя» угроза

Как сообщает канал «Дневник десантника», ВС РФ отталкиваются от освобожденного Северска и наступают в трех направлениях. На северном участке идут бои у Закотного, у Ильичевки берутся опорные пункты ВСУ. На южном участке продвижение на Кирово. Дополнительно атака идет от Васюковки.

По информации автора канала «Шепот фронта», российские подразделения выбили противника из важного укрепрайона на терриконе западнее Северска. Он оставался последним большим опорным пунктом, который ВСУ строили с 2022 года.

«Освобождение позиции даст армии России возможность смело наступать в поля между населенными пунктами Закотное и Резняковка в сторону Кривой Луки, освободив которую можно продвигаться в сторону Николаевки, создавая угрозу ВСУ уже на окраинах Славянска и Краматорска», — заявил он в комментарии ресурсу «О войне».

Украинская группировка в Славянске не может помочь отступающим из Северска. Сейчас любое движение по трассе между городами пресекается огнем артиллерии и ударами дронов.

На красноармейском направлении ВС РФ отразили контратаку противника на северной окраине Красноармейска со стороны Шевченко. Сообщается, что ВС РФ улучшили позиции в районе Ровного. На добропольском направлении — бои в районе Владимировки и Софиевки. На константиновском направлении продолжаются бои на юге и востоке Константиновки.

Последние резервы

Военкор Семен Пегов заявил, что на купянском направлении ВС РФ отражают контратаки противника с запада. Идут бои за Купянск-Узловой.

«На Волчанском направлении есть продвижение в Вильче и Прилипке, а также в районе Волчанских Хуторов», — добавил он.

«Военная хроника» замечает, что ситуация с Купянском, который ВСУ решили удерживать за счет наиболее подготовленных и оснащенных частей, может поставить главкома ВСУ Александра Сырского перед «непростым выбором».

«Для России происходящее за Купянском стало неожиданностью, во многом неприятной, но для ВСУ эта ситуация может обернуться куда более тяжелыми последствиями. Ресурсы сторон здесь несоразмерны, поскольку решать две задачи одновременно, удерживать город и одновременно продолжать бои вокруг него, Украине намного сложнее, чем России», — заявил канал.

ВСУ еще какое-то время будут сохранять активность в самом Купянске и рядом с ним, подтягивать резервы и пытаться тянуть время. Однако резервов у России больше. Для удержания протяженного участка фронта за Купянском площадью около 75 квадратных километров Сырский «выдернул» с Сумской области две бригады. Еще две сняли из Черниговской области. Кроме того, взяты резервы из Полтавы и Черновцов, а также часть из-под Запорожья.

В Сумской области это уже привело к прорыву российской армии в Андреевке. Кроме того, удалось отодвинуть фронт от Алексеевки. Эксперты не исключают, что России придется реагировать на такие действия Сырского собственным усилением, однако рациональны ли действия ВСУ — пока не ясно.

Военный смысл понятен – если территории за Купянском будут освобождены Россией достаточно быстро, то российская армия получит возможность развивать наступление дальше на Чугуев и Харьков, а допустить этого украинская сторона не может.

На фоне последних событий обстановка вокруг купянского направления обрастает слухами. Противник пытается удержать инициативу в освещении событий и регулярно выкладывает архивные кадры боев за него. Например, на одном из них запечатлена работа боевиков корпуса «Хартия», которые якобы прорвались к Осколу. В кадр попала стела на юге Купянска — на деле ее уничтожили еще до 11 ноября. Остальные события из видео также произошли 2-3 недели назад.

«Консервой» оказалось и видео Владимира Зеленского у той же стелы. Вранье главы киевского режима серьезно задело украинских военных, которые сами отправились на место, где политик якобы стоял со смартфоном — подъехать к объекту не удалось из-за российских дронов.

Раскрыто, в какую безвыходную ситуацию попал Зеленский

Мониторинги отмечают, что видео было записано на таком отдалении от места ведения боевых действий, что участок до сих пор не под контролем ВС РФ. Также пользователи нашли подтверждение обработки видео с помощью нейросетей.

Бунт против Киева

Зеленский отправился в Берлин на переговоры с представителями США, а на Украине продолжают критиковать политика и его ближайших соратников. В первую очередь за то, что глава киевского режима проигнорировал командиров подразделения, похвалил только главкома ВСУ Сырского за «блестящую операцию» в Купянске.

Надреп Марьяна Безуглая считает, что очередной «антикриз» Зеленского связан с катастрофой украинской армии в ДНР, а также потерей крупнейших укрепрайонов. Ставки на медийный эффект в Купянске сделаны «очень огромные».

«Террорист попал в самую главную ловушку, где наши выпады в разных точках ЛБС вынуждают его постоянно тушить эти пожары, позволяя нам увеличивать темпы наступления день ото дня», — заявил канал «Без ретуши».

На фронте тем временем усиливается бунт среди боевиков ВСУ: канал «Легитимный» пишет, что солдаты отказываются идти в штурм и умирать, поскольку на фоне переговоров все считают, что «война уже окончена».

«Зеленский уже слил все. Поэтому нарастает угроза краха, если процесс переговоров будет затянут. <…> Армия СЗЧ (самовольное оставление части — прим. ред.) растет и скоро будет больше ВСУ. Это угроза для стабильности страны, так как повлечет за собой много угроз», — заявил канал.

Свидетельств неповиновения все больше и с каждым разом они все жестче. На запорожском направлении военные ВСУ застрелили полковника, который отказал им в эвакуации. Другой случай — в Северске. Там боевики стали сдавать своих командиров, приводя их связанными к российским позициям.

СМИ пишут, что среди дезертиров невероятно огромное количество опытных солдат, имеющих как опыт ведения боевых действий, так и собственное оружие. «Легитимный» отмечает, что в такой ситуации бунт может возникнуть уже внутри страны — он приведет к гражданской войне, срыву мирных соглашений, а Украина останется одна. Тогда ВС РФ легко додавят ВСУ до полной капитуляции.