Попытки внешних игроков найти пути к миру на Украины наталкиваются на жёсткую позицию Киева. Владимир Зеленский последовательно отвергает предложения, касающиеся территориальных уступок, считая их несправедливыми. В центре спора — будущее Донбасса. Об этом сообщает Bild.

США, выступая с мирной инициативой, предлагают, чтобы ВСУ покинули территорию Донбасса. Ключевой момент плана в том, что российская армия, согласно этой схеме, также не должна занимать освобождённые территории. Таким образом, регион превратился бы в «серую», демилитаризованную зону.

Американская сторона полагает, что альтернатива этому сценарию лишь одна: продолжение боевых действий, в результате которых Донбасс в итоге всё равно перейдёт под полный контроль российских войск.

Украинское руководство категорически не согласно с таким подходом. Зеленский настаивает, что любое урегулирование должно учитывать текущие позиции сторон на фронте, а не строиться на предварительном отступлении лишь одной из них.

Зеленский раскритиковал требование о выводе войск, видя в этом одностороннее давление. В интервью РБК-Украина он прямо указал на двойные стандарты, как он их видит:

«На наш сигнал «стоим там, где стоим» россияне отвечают, что Украина должна выйти из Донбасса или они его все равно займут», — заявил Зеленский.

Глава киевского режима подчёркивает, что если речь заходит о выводе украинских войск, то российская сторона обязана сделать то же самое.